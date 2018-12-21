Компании отказались страховать пуски 27 декабря на Восточном

Ни одной заявки не поступило на открытый запрос предложений на право страхования стартового комплекса для запусков ракет-носителей типа «Союз» на космодроме Восточный 27 декабря.

«В связи с тем, что на участие в процедуре закупки не подано ни одной заявки, открытый запрос предложений признан несостоявшимся», – цитирует ТАСС материалы закупки.

Закупку проводил ФГУП «ЦЭНКИ» (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры). Заявленная страховая сумма – 7,322 млрд рублей, начальная цена контракта – 29,3 млн рублей.

На 27 декабря планируется запуск российских космических аппаратов «Канопус-В» № 5 и 6 и 26 иностранных спутников.

Сами спутники застрахуют компании «ВТБ страхование» и «Согаз» на 6,175 млрд рублей. По этому договору страховщики получат 654,6 млн рублей.

Стоимость страхования выросла более, чем вдвое, по сравнению с аналогичным запуском спутников «Канопус» № 3 и 4 в 2017 году. Тогда пуск застраховало «ВТБ страхование» за 304,2 млн рублей.

На конкурс по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей среде при запуске «Канопусов» подала заявку только «Альфастрахование». Страховщик предложил цену в 4 млн рублей при страховой сумме 3 млрд рублей. Договор может быть заключен с этой компанией.

В октябре тендеры Роскосмоса на страхование пуска ракеты «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10» и ракеты «Союз-1.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М» признаны несостоявшимся. Позже страховщики нашлись.

Управляющий директор – руководитель Центра космического страхования в «ВТБ Страхование» Павел Шутов отмечал, что авария ракеты «Союз-ФГ» вызвала шок на мировом рынке космического страхования.