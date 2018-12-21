Компании отказались страховать пуски 27 декабря на Восточном

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21 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 15:48  |  vz.ru
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Как Запад заставил Россию «включить мозги»

Под санкциями Россия поняла, зачем СССР многое делал сам Фото: Егор Алеев/ТАСС
В антироссийских санкциях есть как негативное влияние на экономику страны, так и свои плюсы. Главный положительный момент в том, что санкции заставили включить мозги по многим направлениям, считает президент Владимир Путин. Как именно это произошло, в чем достигнуты наибольшие успехи – и что стоило бы сделать еще? Подробности...
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Дюжина самых ярких моментов пресс-конференции Владимира Путина

Украинский журналист Роман Цымбалюк который уже раз задает вопрос Владимиру Путину – и который раз получает ответ, который явно не ожидаетФото: Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Пресс-конференция главы государства продлилась 3 часа 43 минуты. За это время 53 журналиста задали Владимиру Путину 66 вопросов, не считая поздравлений, благодарностей, просьб о помощи, приглашений в гости и рассуждений о несовершенстве бытия. Напомним о самых ярких вопросах и ответах. Подробности...
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Россия и США начинают новый этап борьбы за космос

Ракета «Энергия» была высочайшим достижением советского космоса – и новая ракета должна стать ее достойным наследникомФото: Валентин Кузьмин/фотохроника ТАСС
Россия будет создавать ракету, способную доставить космонавтов вплоть до Луны – соответствующее решение принято окончательно. Более того, уже предварительно даже ясны ее концепция и облик. Зачем стране нужна такая ракета, как планируют создавать космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса и какую конкуренцию в этом России составят американцы? Подробности...
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Почему глава Пентагона хлопнул дверью перед Трампом

Похоже, что Трамп намеренно спровоцировал отставку главы Пентагона МэттисаФото: Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Дональд Трамп утверждает, что проводил в отставку министра обороны Джеймса Мэттиса «с почетом». Но на деле уход шефа Пентагона выглядит скандально. У Мэттиса и той группы военного и политического истеблишмента, с которой он связан, накопился целый список претензий к хозяину Белого дома. Почему генерал по прозвищу Бешеный Пес ушел со своего поста и кто может его заменить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Средний журналист умнее, терпимее и благороднее среднего читателя

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Средний журналист сер, ленив и безблагодатен, а каждый третий вдобавок к этому ещё и нечист на руку. Всё это так, но у журналистов есть две веские причины вести себя подобным образом. Подробности...
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Путь вверх из окна «сталинки»

Катерина Кладо, киновед
Театр – штука очень человеческая. В детстве это меня даже смущало. Как это, ради меня (ну и еще трех сотен зрителей) на сцене взрослые люди что-то изображают, стараются. Хотелось сказать: может, не надо так потеть и напрягаться? Подробности...
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Кому-то хотелось, чтобы президент объявил войну

Владимир Добрынин, журналист
Жизнь, когда она становится устойчивой, надежной и не заставляет держать наготове валерьянку и нож, потому что завтра, не дай бог, что-то может встать с ног на голову, расслабляет. Становится пресной, требует соли и перца. Подробности...
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          Компании отказались страховать пуски 27 декабря на Восточном

          21 декабря 2018, 14:45

          Текст: Анна Инсарова

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          Ни одной заявки не поступило на открытый запрос предложений на право страхования стартового комплекса для запусков ракет-носителей типа «Союз» на космодроме Восточный 27 декабря.

          «В связи с тем, что на участие в процедуре закупки не подано ни одной заявки, открытый запрос предложений признан несостоявшимся», – цитирует ТАСС материалы закупки.

          Закупку проводил ФГУП «ЦЭНКИ» (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры). Заявленная страховая сумма – 7,322 млрд рублей, начальная цена контракта – 29,3 млн рублей.

          На 27 декабря планируется запуск российских космических аппаратов «Канопус-В» № 5 и 6 и 26 иностранных спутников.

          Сами спутники застрахуют компании «ВТБ страхование» и «Согаз» на 6,175 млрд рублей. По этому договору страховщики получат 654,6 млн рублей.

          Стоимость страхования выросла более, чем вдвое, по сравнению с аналогичным запуском спутников «Канопус» № 3 и 4 в 2017 году. Тогда пуск застраховало «ВТБ страхование» за 304,2 млн рублей.

          На конкурс по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей среде при запуске «Канопусов» подала заявку только «Альфастрахование». Страховщик предложил цену в 4 млн рублей при страховой сумме 3 млрд рублей. Договор может быть заключен с этой компанией.

          В октябре тендеры Роскосмоса на страхование пуска ракеты «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10» и ракеты «Союз-1.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М» признаны несостоявшимся. Позже страховщики нашлись.

          Управляющий директор – руководитель Центра космического страхования в «ВТБ Страхование» Павел Шутов отмечал, что авария ракеты «Союз-ФГ» вызвала шок на мировом рынке космического страхования.


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