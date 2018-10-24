Страховщики отказались иметь дело с ракетой «Союз»

Ни одна компания не захотела страховать пуск ракеты-носителя «Союз-1.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М», что может привести к задержке запуска.

Объявленный Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Роскосмос) тендер на страхование пуска ракеты признан несостоявшимся, РИА «Новости».

«В связи с тем, что на участие в процедуре закупки не подано ни одной заявки, открытый запрос предложений признан несостоявшимся в соответствии с п.п. 14.7.5 п. 14.7 р. 14 положения о закупке товаров, работ, услуг государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос», – говорится в протоколе конкурсной комиссии.

Согласно условиям тендера, страховая сумма установлена в размере 2,1 млрд рублей, в том числе подлимит в отношении прерванного зажигания, который составляет 100 млн рублей.

Ранее страховщики не захотели страховать планируемый на 18 ноября запуск ракеты «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10».

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил агентству, что старты ракет с космическим аппаратом «Глонасс-М» и грузовым кораблем «Прогресс МС-10» могут не состояться в указанные сроки.

«Страхование ракеты-носителя от аварий – это добровольное страхование, но страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при проведении пуска – обязательное страхование. Учитывая, что конкурсы по страхованию пусков ракет «Союз-2.1б» и «Союз-ФГ» не состоялись, это ставит под вопрос их проведение в ранее обозначенные сроки», – сказал он.

Он отметил, что страховой рынок ждет решения государственной комиссии, которое должно быть опубликовано 30 октября. Затем потребуется время на изучение этого ответа и на проведение новых конкурсов.

Запуск ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» запланирован на 3 ноября, грузового корабля «Прогресс МС-10» на ракете «Союз-ФГ» – на середину ноября.

На прошлой неделе управляющий директор – руководитель Центра космического страхования в «ВТБ Страхование» Павел Шутов сообщал, что авария ракеты «Союз-ФГ» вызвала шок на мировом рынке космического страхования.