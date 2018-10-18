Определена дата следующего пуска ракеты «Союз»

Первый пуск после аварии ракеты «Союз» планируется провести 25-26 октября с космодрома Плесецк, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Пуск планируется на 25-26 октября», – сказал источник РИА «Новости».

Он уточнил, что это будет запуск ракеты «Союз-2.1б» в интересах военного ведомства с космодрома Плесецк.

Затем, 3 ноября, состоится запуск ракеты «Союз-2.1б», которая доставит на орбиту спутник «Глонасс-М».

«Работы по подготовке ракет продолжаются», – сказал он.

Следующий во времени запуск планируется на 7 ноября с космодрома Куру – это будет ракета «Союз-СТ» с метеоспутником MetOp-C.



«На середину ноября намечен запуск грузового корабля «Прогресс МС-10» на ракете «Союз-ФГ». После этого, в первых числах декабря планируется провести пилотируемый запуск «Союза МС-11», – рассказал он.



Кроме того, источник сообщил, что запрет на пуски ракет «Союз» будет в конце недели, после подписания заключения аварийной комиссии. В документе должны содержаться рекомендации, чтобы избежать аварий по аналогичным причинам в дальнейшем.

Ранее в четверг стало известно, что члены комиссии по расследованию причин аварии ракеты-носителя «Союз» склоняются к версии, что это может быть ошибка, допущенная в ходе сборки изделия в монтажно-испытательном корпусе космодрома «Байконур».

Ранее в Роскосмосе сообщали, что первый пилотируемый полет планируется на начало декабря, до этого пройдут три беспилотных пуска.

Работы со следующей ракетой «Союз-ФГ» были приостановлены для проверки на наличие тех же дефектов, что были на потерпевшей аварию ракете.