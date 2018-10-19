Страховщики заявили о шоке на мировом рынке после аварии «Союза»

Авария ракеты «Союз-ФГ» вызвала шок на мировом рынке космического страхования, сообщил президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков, управляющий директор – руководитель Центра космического страхования в «ВТБ Страхование» Павел Шутов.

«Авария при пилотируемом запуске – это серьезный удар для страхового рынка. Российская пилотируемая космическая техника до сегодняшнего дня считалась верхом надежности. Произошедшего никто не мог ожидать», – сказал Шутов в интервью РИА «Новости».

По его словам, авария прервала многолетнюю серию удачных пусков, что нанесло удар по репутации. «Шок для всего мирового рынка космического страхования», – отметил он.



Шутов предположил, что теперь тарифы страхования пусков ракет «Союз» могут вырасти на 40 – 60%.

«Такие увеличенные тарифы могут остаться на рынке достаточно длительный период. Тем самым участники рынков космического страхования будут пытаться хоть как-то компенсировать понесенные потери», – пояснил он.



Он считает, что страховые ставки по «Союзу» останутся ниже ставок по «Протону».

Сейчас запуски «Союзов» по пилотируемой программе страхуются по тарифу в 5% от от общей стоимости пуска.

Шутов рассказал, что в 2018 году расходы Роскосмоса на страхование запусков не превысили 1 млрд рублей.

«При этом планируемые неизбежные страховые выплаты, связанные с авариями годового периода, сейчас составляют почти 15 млрд рублей. Это выплаты за аварию с потерей гидрометеорологического космического аппарата «Метеор-М» №2.1 в размере 2,5 млрд рублей и ангольского спутника «Ангосат» в размере 7,5 млрд рублей, за пилотируемый корабль «Союз МС-10» – 4,6 млрд рублей», – сказал он.



Он пошутил, что при таких соотношениях сборов и выплат, страховщиков можно назвать крупнейшими инвесторами космической отрасли.



По его мнению, нужно продолжать страхование запусков, так как без этого Роскосмос рискует получить многомиллиардные убытки.

Ранее в пятницу стало известно, что найденный на месте падения погнутый шток (датчик) от бокового блока ракеты-носителя «Союз-ФГ» доказывает, что он был поврежден при сборке на Байконуре.

При этом государственная комиссия, расследующая причины аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», исключила версию саботажа при сборке.

В четверг Роскосмос вместе со следственными органами определил возможных виновных в том, что оказался поврежден один из датчиков ракеты-носителя «Союз-ФГ». Из-за этого 11 октября произошла авария, ставшая первой в истории современной России аварией в пилотируемой космонавтике.