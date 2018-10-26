Названа дата следующего пуска с космодрома Восточный

Запуск двух спутников серии «Канопус» с космодрома Восточный запланирован на 26 декабря, сообщили в Роскосмосе.

«Ведутся работы по подготовке к запуску космических аппаратов «Канопус-В» №5 и №6, который запланирован на 26 декабря 2018 года», – сообщает на сайте ведомства.

В июне 2017 года глава Роскосмоса Игорь Комаров заявлял, что космодром Восточный, изначально строившийся только для гражданских запусков, решено использовать совместно с Минобороны.