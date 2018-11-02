Нашлись страховщики пуска «Союза» со спутником «Глонасс-М»

АО «Согаз» и ПАО «Ингосстрах» застрахуют риски при запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М» №57.

«Решили заключить договор на оказание услуг страхования рисков при запуске космического аппарата «Глонасс-М» №57, ракеты-носителя «Союз-2.1б», сборочно-защитного блока (головного обтекателя) и разгонного блока «Фрегат» с коллективным участником: состраховщик – 1: акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»); состраховщик – 2: страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» (СПАО «Ингосстрах»), как с единственным поставщиком», – говорится в материалах на портале госзакупок.

Цена контракта – 201 млн рублей. Страховая сумма – 2,095 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ни одна компания не захотела страховать пуск ракеты-носителя «Союз-1.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М», что может привести к задержке запуска.

Запуск ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» запланирован на 3 ноября, грузового корабля «Прогресс МС-10» на ракете «Союз-ФГ» – на середину ноября.

Управляющий директор – руководитель Центра космического страхования в «ВТБ Страхование» Павел Шутов сообщал, что авария ракеты «Союз-ФГ» вызвала шок на мировом рынке космического страхования.