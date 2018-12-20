К капсуле с уликами по «Союзу» приставили охрану

Поисково-спасательная служба взяла под охрану спускаемый аппарат корабля «Союз МС-09», который доставил с Международной космической станции космонавтов и улики для следствия о появлении отверстия в обшивке корабля.

«Спускаемый аппарат стоит вертикально. В 8.15 спускаемый аппарат взят под охрану», – цитирует РИА «Новости» диктора в Центре управления полетами.

По плану аппарат будет опечатан и перевезен в подмосковный Королев в РКК «Энергия», а в пятницу улики передадут следствию.

В четверг утром спускаемая капсула «Союза» успешно приземлилась на Земле, доставив российского космонавта Сергея Прокопьева, европейского астронавта Александра Герста и американского астронавта Серину Ауньен-Чэнселлор. Они доставили на Землю улики, необходимые для расследования причин появления «дырки» в «Союзе».

В настоящее время на орбите остались россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Шарлотт Макклейн.