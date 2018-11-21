Итоги исследований дырки в «Союзе» могут засекретить

Результаты исследований герметика и микрометеоритной защиты, образцы которых были взяты с обшивки бытового отсека корабля «Союз МС-09», могут быть не обнародованы, сообщил информированный источник.

«Не исключено, что информация может быть засекречена», – сказал источник «Интерфакса», знакомый с ходом расследования.

Его слова подтвердил другой информированный источник в космической отрасли.

Ранее источник сообщил, что специалисты изучили сделанные космонавтами фотографии микрометеоритной защиты корабля «Союз МС-09» и не нашли следов от сверла.

В то же время сообщалось, что, предположительно, дырка, обнаруженная в бытовом отсеке «Союз МС-09», имеет земное происхождение, а микрометеоритную защиту смонтировали поверх герметизированного отверстия.