Озвучены первые результаты изучения фото дырки в «Союзе»

Специалисты изучили сделанные космонавтами фотографии микрометеоритной защиты корабля «Союз МС-09» и не нашли следов от сверла, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Фотографии, сделанные космонавтами, отсмотрены, следов сверления на микрометеоритной защите корабля обнаружить не удалось», – сообщил источник РИА «Новости».

В Роскосмосе комментировать не стали.

Ранее в четверг стало известно, что пробы из «дыры» в «Союзе МС-09» и с части противометеоритной защиты корабля передадут на анализ в лабораторию ФСБ.

Во вторник российские космонавты вышли в открытый космос, чтобы обследовать дыру в обшивке «Союза». Они нашли следы черного герметика, которым был пропитан марлевый тампон, установленный космонавтами еще в августе.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал итоги выхода Кононенко и Прокопьева.