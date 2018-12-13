К изучению проб с «Союза МС-09» решили привлечь ФСБ

Пробы из «дыры» в «Союзе МС-09» и с части противометеоритной защиты корабля, взятые во время выхода в открытый космос 11-12 декабря, передадут на анализ в лабораторию ФСБ, сообщил источник в силовых структурах.

«20 декабря, после возвращения на землю корабля «Союз МС-09», контейнер с полученными вещественными доказательствами будет передан для химического анализа в лабораторию ФСБ», – передает его слова ТАСС.

Источник отметил, что в ракетно-космической отрасли лабораторий с достаточным уровнем компетенций и технического оснащения для подобных исследований нет.

Напомним, 11 декабря космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для обследования просверленного в «Союзе МС-09» отверстия. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что по-прежнему неясно, где просверлили корабль – на Земле или в космосе.

Отверстие в обшивке «Союза» обнаружили 30 августа после падения давления на МКС. Предположительно, дыра была просверлена целенаправленно.