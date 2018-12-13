Появились доводы в пользу одной из версий появления дыры в «Союзе»

Предположительно, дырка, обнаруженная в бытовом отсеке «Союз МС-09», имеет земное происхождение, а микрометеоритную защиту смонтировали поверх герметизированного отверстия, сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

«Пока визуально не находит подтверждений версия о воздействии на стенку бытового отсека изнутри. Похоже, что микрометеоритная защита могла быть смонтирована поверх уже имевшегося отверстия, которое было предварительно герметично загрунтовано», – передает слова источника «Интерфакс».

Ранее другой источник сообщил, что специалисты изучили сделанные космонавтами фотографии микрометеоритной защиты корабля «Союз МС-09». В ней не нашли следов от сверла.

Во вторник российские космонавты вышли в открытый космос, обследовали дыру в обшивке «Союза» и сделали ее фотографии.