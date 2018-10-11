«Союз МС-11» состыковался с МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-11» состыковался с Международной космической станцией (МКС).

Стыковка произведена со стыковочным узлом российского сегмента МКС в 20.33 по Москве – в соответствии с планом, передает «Интерфакс».

В понедельник новый экипаж МКС отправился на станцию на российском «Союзе». Их выход на орбиту был встречен овациями.

Это первый старт пилотируемого космического корабля после аварии, произошедшей 11 октября. На орбиту отправились россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Шарлотт Макклейн.