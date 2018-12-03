Выведение нового экипажа МКС на орбиту встретили овациями

Выведение космического корабля «Союз МС-11» с новым экипажем МКС на околоземную орбиту на Байконуре и в Центре управления полетами встретили бурными аплодисментами.

Аплодисменты от сотрудников ЦУПа, специалистов отрасли, гостей и журналистов прозвучали в главном зале управления Международной космической станции. Поддержать космонавтов приехали родные и близкие, а также представители космических агентств США и Канады, чьи сотрудники отправились на МКС, передает РИА «Новости».

Пуск, в целом, обратил на себя большое внимание СМИ: в день старта в ЦУП приехали представители около 20 СМИ. Обычно на такие запуски приезжает намного меньше сотрудников прессы, но после аварии 11 октября за нынешним пуском начали пристально следить во всем мире.

В понедельник ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-11» стартовала с первой площадки Байконура. На орбиту отправились россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Шарлотт Макклейн. Изначально запуск планировался на 20-е числа декабря, но после аварии ракеты с предыдущим кораблем «Союз МС-10» было решено провести его раньше.