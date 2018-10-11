Ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-11» в понедельник стартовала с первой площадки Байконура.

Пуск ракеты-носителя выполнен в 14.31 мск, передает ТАСС.

Как сообщил диктор в Центре управления полетами, все боковые блоки ракеты-носителя «Союз-ФГ» успешно отделились от центрального блока. Отметим, что именно на этом этапе 11 октября произошла авария аналогичной ракеты.

Штатное отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» также состоялось в расчетное время, после чего «Союз МС-11» вышел на околоземную орбиту и начал автономный полет к станции.

На орбиту отправились россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Шарлотт Макклейн. Менее чем через 10 минут после старта корабль отделится от верхней ступени ракеты и возьмет курс на МКС. Стыковка корабля со станцией запланирована на 20.36 мск.

На станции новый экипаж ждут россиянин Сергей Прокопьев, немец Александер Герст и американка Серина Ауньен. Планируется, что Кононенко, Сен-Жак и Макклейн проведут на орбите не более 194 суток.

Изначально запуск планировался на 20-е числа декабря, но после аварии ракеты с предыдущим кораблем «Союз МС-10» было решено провести его раньше. Возвращение экипажа, сейчас находящегося на МКС, было запланировано до прибытия экипажа «Союза МС-11». Если бы график пусков не изменили, станция могла остаться на какое-то время необитаемой.