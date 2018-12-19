Роскомнадзор разъяснил ситуацию с блокировкой сайта Навального

Роскомнадзор подчеркнул, что в ситуации с судебным разбирательством против сайта 2019.vote («Умное голосование») ведомство не имеет никаких претензий к компаниям Google и «Яндекс».

«В связи с многочисленными обращениями СМИ относительно комментариев в сети Интернет по поводу итогов судебного разбирательства по сайту 2019.vote в части незаконности использования метрических программ «GoogleAnalytics», «Яндекс.Метрика» Роскомнадзор считает необходимым пояснить, что указанные комментарии не соответствуют фактической действительности и никаких претензий к компаниям Google, ООО «Яндекс» со стороны Роскомнадзора по данному вопросу нет», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что речь идет о требованиях федерального закона «О персональных данных» и условий использования GoogleAnalytics, которые предусматривают обязанность администрации сайта при сборе персонифицированной информации о посетителях сайта уведомлять их о сборе данных и получать согласие на их обработку. Также необходимо размещать документ, регламентирующий политику конфиденциальности в отношении собираемых данных.

«Однако данные требования администратором сайта 2019.vote не были выполнены», – подчеркнули в Роскомнадзоре.

Речь шла не о претензиях со стороны Роскомнадзора к метрическим программам компаний Google и «Яндекс», а о неисполнении администратором сайта 2019.vote требований метрических программ «GoogleAnalytics», «Яндекс.Метрика», указанных в условиях их использования.

В связи с этим Таганским районным судом Москвы принято решение об ограничении доступа к сайту до устранения выявленных нарушений, подытожили в Роскомнадзоре.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы по иску Роскомнадзора заблокировал сайт блогера Алексея Навального «Умное голосование» из-за нарушения правил хранения персональных данных пользователей.