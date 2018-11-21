Суд заблокировал сайт Навального «Умное голосование» за незаконный сбор данных

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19 декабря, среда  |  Последнее обновление — 12:31  |  vz.ru
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Сколько еще у России осталось нефти

Нефть - одно из главных богатств России, и крайне важно знать, каков объем этого богатства
Министр энергетики Александр Новак отчитался о прогнозе добычи нефти в России в уходящем году – около 556 млн тонн. Крайне интересно сопоставить его заявление со словами другого чиновника, главы Роснедр Евгения Киселева, по поводу прироста запасов нефти в стране. Сколько нефти мы добываем (тратим) – и сколько открываем новых ее запасов? И надолго ли России хватит этого важнейшего мирового ресурса? Подробности...
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«В стране изменился политический ритм»

Фото: Дмитрий Шутов/ВЗГЛЯД
«2018 год дал понять, что в стране политическая жизнь кипит, она не поддается втискиванию в какие-либо рамки и методички. И это хорошо», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова на заседании клуба «Экспертный взгляд». В стенах клуба политологи федерального уровня подвели итоги бурной избирательной кампании в регионах России. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Китай нащупал уязвимое место в подбрюшье США

Председатель Си и генерал-губернатор Питер Косгроув всего четыре года назад вместе нянчили австралийских вомбатовФото: Huang Jingwen/Zuma\ТАСС
Торговая война Пекина с Вашингтоном все больше превращается в политическую. Причем для контрударов Китай выбирает слабые звенья в обороне США – его союзников. Под удар уже попала Канада, а следующими мишенями могут стать Австралия и Новая Зеландия. Как именно мог бы Пекин нанести по ним экономический удар и сколько это ему будет стоить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Не бывает оккупантов, которые строят мосты

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Россия построила не только Крымский мост. В Крыму строятся дороги, электростанции, общественные здания – все то, что десятилетиями не делала Украина. И у «цивилизованных» европейцев поднимается рука осуждать за это Россию! Подробности...
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Тосковать по Сталину, взрывать и убивать ради Ленина

Игорь Молотов, писатель, публицист
Не многие вспомнят, что на протяжении всех девяностых в России действовала подпольная организация – «Реввоенсовет», и еще меньше вспомнят ее лидера, сделавшего ставку на террор. Причем террор не декларативный, но самый настоящий. Подробности...
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Метания Додона повторяют кульбиты Януковича

Павел Волков, публицист
Демократы Молдавии просят денег у Запада для борьбы с Россией, социалисты – у России для борьбы с Западом, а сами желают лишь любой ценой остаться у власти. Понятно, что все играют в предвыборные игры, но ведь так можно и доиграться. Подробности...
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    Американский шантаж привел в ярость китайского дракона

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    За что дерутся украинские депутаты

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    Почему Арктика имеет критическое значение для России

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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
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      Путин покатал тяжелобольного мальчика на президентском вертолете

      Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
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      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
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        • Ничего

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          Суд заблокировал сайт Навального «Умное голосование» за незаконный сбор данных

             19 декабря 2018, 11:48
          Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
          Текст: Наталья Ануфриева

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          Таганский суд Москвы по иску Роскомнадзора заблокировал сайт блогера Алексея Навального «Умное голосование» из-за нарушения правил хранения персональных данных пользователей.

          «Удовлетворить заявленные исковые требования, признать деятельность сайта с нарушением прав пользователей по сбору персональных данных», – передает «Интерфакс» решение судьи Ольги Синельниковой.

          Из искового заявления следует, что на сайте Навального пользователи не могут не соглашаться на обработку персональных данных. При этом ресурс предлагает ввести данные банковской карты для покупки различных товаров, однако неизвестно, как это информация используется в дальнейшем.

          Представитель Роскомнадзора отметил, что данные пользователей, которые не зарегистрировались на сайте, все равно подвергались обработке через сервисы Google Analytics и Яндекс.Метрика.

          При этом собранная информация размещена на серверах Google, которые, в свою очередь, находятся в США. Отмечается, что администратор сайта должен был предоставить в ведомство заверенное соглашение либо хранить данные на отечественных серверах.

          В свою очередь представитель Навального заявил в суде, что на сайте были указаны условия оферты, то есть пользователь знал о сборе информации.

          Юрист допустил также, что при запуске проекта на сайте могли быть нарушения, однако, по его словам, все они уже устранены, потому блокировать сайт или вносить его в реестр нарушителей не имеет смысла.

          Ранее Роскомнадзор обратился в суд с исковым заявлением в защиту прав неограниченного круга лиц. Регулятор просил заблокировать не только сам сайт, но и возможные зеркальные копии «Умного голосования».

          Пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский сообщил, что 4 декабря Таганский суд вынес определение о применении предварительных обеспечительных мер, в связи с чем 7 декабря РКН внес сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

          Иск был подан против регистратора доменного имени сайта 2019.vote – компании Gandi SAS, что является обычной практикой в подобных делах.

          Ампелонский рассказал также, что в конце ноября в Роскомнадзор поступили жалобы от граждан на неправомерную обработку данным сайтом персональных данных.

          По итогам проверки Роскомнадзором были обнаружены нарушения; в частности, на сайте не прописана политика конфиденциальности, а форма согласия на обработку персональных данных не соответствует установленным требованиям.

          Член Общественной палаты Илья Ремесло в комментарии газете ВЗГЛЯД указал на новые ошибки проекта Навального «Умное голосование».


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