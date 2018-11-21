Суд заблокировал сайт Навального «Умное голосование» за незаконный сбор данных

Таганский суд Москвы по иску Роскомнадзора заблокировал сайт блогера Алексея Навального «Умное голосование» из-за нарушения правил хранения персональных данных пользователей.

«Удовлетворить заявленные исковые требования, признать деятельность сайта с нарушением прав пользователей по сбору персональных данных», – передает «Интерфакс» решение судьи Ольги Синельниковой.

Из искового заявления следует, что на сайте Навального пользователи не могут не соглашаться на обработку персональных данных. При этом ресурс предлагает ввести данные банковской карты для покупки различных товаров, однако неизвестно, как это информация используется в дальнейшем.

Представитель Роскомнадзора отметил, что данные пользователей, которые не зарегистрировались на сайте, все равно подвергались обработке через сервисы Google Analytics и Яндекс.Метрика.

При этом собранная информация размещена на серверах Google, которые, в свою очередь, находятся в США. Отмечается, что администратор сайта должен был предоставить в ведомство заверенное соглашение либо хранить данные на отечественных серверах.

В свою очередь представитель Навального заявил в суде, что на сайте были указаны условия оферты, то есть пользователь знал о сборе информации.

Юрист допустил также, что при запуске проекта на сайте могли быть нарушения, однако, по его словам, все они уже устранены, потому блокировать сайт или вносить его в реестр нарушителей не имеет смысла.

Ранее Роскомнадзор обратился в суд с исковым заявлением в защиту прав неограниченного круга лиц. Регулятор просил заблокировать не только сам сайт, но и возможные зеркальные копии «Умного голосования».

Пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский сообщил, что 4 декабря Таганский суд вынес определение о применении предварительных обеспечительных мер, в связи с чем 7 декабря РКН внес сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Иск был подан против регистратора доменного имени сайта 2019.vote – компании Gandi SAS, что является обычной практикой в подобных делах.

Ампелонский рассказал также, что в конце ноября в Роскомнадзор поступили жалобы от граждан на неправомерную обработку данным сайтом персональных данных.

По итогам проверки Роскомнадзором были обнаружены нарушения; в частности, на сайте не прописана политика конфиденциальности, а форма согласия на обработку персональных данных не соответствует установленным требованиям.

Член Общественной палаты Илья Ремесло в комментарии газете ВЗГЛЯД указал на новые ошибки проекта Навального «Умное голосование».