Юрист указал на новые ошибки проекта Навального «Умное голосование»

Взгляд
19 декабря, среда  |  Последнее обновление — 12:33  |  vz.ru
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Сколько еще у России осталось нефти

Нефть - одно из главных богатств России, и крайне важно знать, каков объем этого богатства
Министр энергетики Александр Новак отчитался о прогнозе добычи нефти в России в уходящем году – около 556 млн тонн. Крайне интересно сопоставить его заявление со словами другого чиновника, главы Роснедр Евгения Киселева, по поводу прироста запасов нефти в стране. Сколько нефти мы добываем (тратим) – и сколько открываем новых ее запасов? И надолго ли России хватит этого важнейшего мирового ресурса? Подробности...
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«В стране изменился политический ритм»

Фото: Дмитрий Шутов/ВЗГЛЯД
«2018 год дал понять, что в стране политическая жизнь кипит, она не поддается втискиванию в какие-либо рамки и методички. И это хорошо», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова на заседании клуба «Экспертный взгляд». В стенах клуба политологи федерального уровня подвели итоги бурной избирательной кампании в регионах России. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Китай нащупал уязвимое место в подбрюшье США

Председатель Си и генерал-губернатор Питер Косгроув всего четыре года назад вместе нянчили австралийских вомбатовФото: Huang Jingwen/Zuma\ТАСС
Торговая война Пекина с Вашингтоном все больше превращается в политическую. Причем для контрударов Китай выбирает слабые звенья в обороне США – его союзников. Под удар уже попала Канада, а следующими мишенями могут стать Австралия и Новая Зеландия. Как именно мог бы Пекин нанести по ним экономический удар и сколько это ему будет стоить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Не бывает оккупантов, которые строят мосты

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Россия построила не только Крымский мост. В Крыму строятся дороги, электростанции, общественные здания – все то, что десятилетиями не делала Украина. И у «цивилизованных» европейцев поднимается рука осуждать за это Россию! Подробности...
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Тосковать по Сталину, взрывать и убивать ради Ленина

Игорь Молотов, писатель, публицист
Не многие вспомнят, что на протяжении всех девяностых в России действовала подпольная организация – «Реввоенсовет», и еще меньше вспомнят ее лидера, сделавшего ставку на террор. Причем террор не декларативный, но самый настоящий. Подробности...
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Метания Додона повторяют кульбиты Януковича

Павел Волков, публицист
Демократы Молдавии просят денег у Запада для борьбы с Россией, социалисты – у России для борьбы с Западом, а сами желают лишь любой ценой остаться у власти. Понятно, что все играют в предвыборные игры, но ведь так можно и доиграться. Подробности...
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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

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      Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
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          Юрист указал на новые ошибки проекта Навального «Умное голосование»

             19 декабря 2018, 10:34
          Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
          Текст: Евгений Романов

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          «Теперь Навальный, видимо, сделает юристам втык. Они попытаются снова исправить что-то. Но у меня сомнения, что они смогут сделать все нормально и с третьего раза», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Илья Ремесло. Он обнаружил юридические ошибки при обработке персональных данных сайтом проекта «Умное голосование», который ранее был заблокирован Роскомнадзором за другие нарушения.

          Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло считает, что квалификация юристов Алексея Навального настолько низка, что они будут не в состоянии исправить ошибки, которые не позволяют проекту «Умное голосование» обрабатывать персональные данные пользователей в соответствии с российским законодательством. Он напомнил, что находил ошибки в этом проекте и ранее, благодаря чему Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту проекта.

          «Теперь Навальный, видимо, сделает юристам втык. Они попытаются снова исправить что-то. Но у меня сомнения, что они смогут сделать все нормально и с третьего раза, чтобы у них все было без ошибок», – сказал Ремесло. Он пояснил, что указывает Навальному на нелепые ошибки его юристов с целью показать общественности низкую квалификацию и общий уровень подготовки тех, кто работает с Навальным.

          В публикации в своем Телеграм-канале юрист напомнил, что ранее по его заявлению Роскомнадзор обратился в суд с требованием о блокировке сайта проекта Навального «Умное голсоование» (заявлялось, что через этот проект будут консолидироваться сторонники Навального, которым блогер будет предлагать голосовать за «нужных» кандидатов от системной оппозиции, дабы «разрушить монополию «Единой России»).

          Но дело в том, поясняет Ремесло, что Навальный собирал через сайт персональные данные пользователей, не озаботившись при этом наличием согласия на обработку этих данных и прочих документов. Кроме того, Навальный хранил персональные данные на иностранных серверах, что прямо запрещено российским законодательством. «Одним словом, это были нарушения уровня студента первых курсов юрфака», – отмечает юрист.

          После того, как Роскомнадзор заблокировал сайт, «Навальный и Волков начали кричать, что закон они не нарушили, называли меня «стукачом», и торжественно пообещали, что блокировка работать не будет, и исполнять требования РКН они не собираются», – отмечает Ремесло.

          Однако, Навальный «решил все же попробовать исправиться» – и, как указывает юрист, исполнил предписания Роскомнадзора, при этом не уведомив своих собственных сторонников.  «Не удивительно, ведь тем самым он признал правильность моей и РКН позиции», – отмечает Ремесло.

          Однако на этом история не закончилась. На новом сайте того же проекта положение об обработке персональных данных опять-таки выглядит странно, указывает юрист.

          «Вверху страницы указано, что оператором ПД (это лицо, которое их обрабатывает) является ООО «Страна Приливов», но внизу в качестве оператора указан Фонд «Пятое время года»... ликивидированный более полугода назад по решению суда», – поясняет Ремесло.

          Получается, неизвестно, какая из структур в реальности отвечает за обработку данных граждан – и поскольку положение составлено безграмотно, это влечет за собой его недействительность, указывает юрист.

          Кроме того, фирма «Страна Приливов», судя по ее регистрационной карточке в Роскомнадзоре,  имеет право на обработку персональных данных только покупателей товаров. Это неудивительно, ведь «Страна Приливов» владеет магазином «мерча» – то есть сувенирной продукции с символикой Навального, объясняет Ремесло.  

          «Лица, предоставляющие свои ПД для участия в голосовании, покупателями не являются, и следовательно, их данные не могут быть обработаны ООО «Страна Приливов», – отмечает юрист. Это, подчеркивает он, также является нарушением и основанием для блокировки.

          «Ну и в качестве вишенки на торте – посмотрим, как юристы Навального написали оферту, регулирующую предоставление услуг пользователям сайта», – указывает эксперт. Нетрудно заметить, что  оферта относится к сайту 2019.vote, в то время как размещена она на другом сайте – 2019-vote.com. «Соответственно, оферта также не может считаться юридически действительной», – поясняет Ремесло.

          Так что можно констатировать: нарушения, на которые обратил внимание Роскомнадзор в предыдущем случае, не устранены, следовательно «блокировка сайта закономерно будет продолжаться», – подчеркивает юрист.

           «Становится смешно, когда эти люди называют себя расследователями, юристами. Когда человек делает ошибки на уровне ученика 11 класса или начальных курсов юридического вуза и кичится, что «мы сейчас сделаем проект, который победит «Единую Россию», но допускают в этом проекте элементарные огрехи – это выглядит смешно. Люди должны обратить внимание на это и понять, что Навальный не тот, за кого себя выдает», – подчеркнул Илья Ремесло в комментарии газете ВЗГЛЯД. 

          Кроме того, он напомнил, что Навальный тратит на содержание персонала своего фонда 40 млн рубелй в год. «За такие деньги немыслимы подобные ошибки уровня юриста-недоучки - тем более в проектах, которыми обещают «победить Единую Россию», – резюмирует юрист.

          В другой публикации Ремесло иронически отмечает:  «Согласно теореме вероятности о бесконечных обезьянах, абстрактная обезьяна, ударяя случайным образом по клавишам пишущей машинки в течение неограниченного времени, рано или поздно напечатает произведение Шекспира. Так и Навальный когда-то, возможно, сделает грамотно документы на сайте?».

          «Ну а я пока подал заявление в Роскомнадзор, кто-то ведь должен повышать юридическую квалификацию Алексея Анатольевича и приближать наступление «Прекрасной России Будущего», – сообщил юрист. 


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