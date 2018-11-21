Юрист указал на новые ошибки проекта Навального «Умное голосование»

«Теперь Навальный, видимо, сделает юристам втык. Они попытаются снова исправить что-то. Но у меня сомнения, что они смогут сделать все нормально и с третьего раза», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Илья Ремесло. Он обнаружил юридические ошибки при обработке персональных данных сайтом проекта «Умное голосование», который ранее был заблокирован Роскомнадзором за другие нарушения.

Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло считает, что квалификация юристов Алексея Навального настолько низка, что они будут не в состоянии исправить ошибки, которые не позволяют проекту «Умное голосование» обрабатывать персональные данные пользователей в соответствии с российским законодательством. Он напомнил, что находил ошибки в этом проекте и ранее, благодаря чему Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту проекта.

«Теперь Навальный, видимо, сделает юристам втык. Они попытаются снова исправить что-то. Но у меня сомнения, что они смогут сделать все нормально и с третьего раза, чтобы у них все было без ошибок», – сказал Ремесло. Он пояснил, что указывает Навальному на нелепые ошибки его юристов с целью показать общественности низкую квалификацию и общий уровень подготовки тех, кто работает с Навальным.

В публикации в своем Телеграм-канале юрист напомнил, что ранее по его заявлению Роскомнадзор обратился в суд с требованием о блокировке сайта проекта Навального «Умное голсоование» (заявлялось, что через этот проект будут консолидироваться сторонники Навального, которым блогер будет предлагать голосовать за «нужных» кандидатов от системной оппозиции, дабы «разрушить монополию «Единой России»).

Но дело в том, поясняет Ремесло, что Навальный собирал через сайт персональные данные пользователей, не озаботившись при этом наличием согласия на обработку этих данных и прочих документов. Кроме того, Навальный хранил персональные данные на иностранных серверах, что прямо запрещено российским законодательством. «Одним словом, это были нарушения уровня студента первых курсов юрфака», – отмечает юрист.

После того, как Роскомнадзор заблокировал сайт, «Навальный и Волков начали кричать, что закон они не нарушили, называли меня «стукачом», и торжественно пообещали, что блокировка работать не будет, и исполнять требования РКН они не собираются», – отмечает Ремесло.

Однако, Навальный «решил все же попробовать исправиться» – и, как указывает юрист, исполнил предписания Роскомнадзора, при этом не уведомив своих собственных сторонников. «Не удивительно, ведь тем самым он признал правильность моей и РКН позиции», – отмечает Ремесло.

Однако на этом история не закончилась. На новом сайте того же проекта положение об обработке персональных данных опять-таки выглядит странно, указывает юрист.

«Вверху страницы указано, что оператором ПД (это лицо, которое их обрабатывает) является ООО «Страна Приливов», но внизу в качестве оператора указан Фонд «Пятое время года»... ликивидированный более полугода назад по решению суда», – поясняет Ремесло.

Получается, неизвестно, какая из структур в реальности отвечает за обработку данных граждан – и поскольку положение составлено безграмотно, это влечет за собой его недействительность, указывает юрист.

Кроме того, фирма «Страна Приливов», судя по ее регистрационной карточке в Роскомнадзоре, имеет право на обработку персональных данных только покупателей товаров. Это неудивительно, ведь «Страна Приливов» владеет магазином «мерча» – то есть сувенирной продукции с символикой Навального, объясняет Ремесло.

«Лица, предоставляющие свои ПД для участия в голосовании, покупателями не являются, и следовательно, их данные не могут быть обработаны ООО «Страна Приливов», – отмечает юрист. Это, подчеркивает он, также является нарушением и основанием для блокировки.

«Ну и в качестве вишенки на торте – посмотрим, как юристы Навального написали оферту, регулирующую предоставление услуг пользователям сайта», – указывает эксперт. Нетрудно заметить, что оферта относится к сайту 2019.vote, в то время как размещена она на другом сайте – 2019-vote.com. «Соответственно, оферта также не может считаться юридически действительной», – поясняет Ремесло.

Так что можно констатировать: нарушения, на которые обратил внимание Роскомнадзор в предыдущем случае, не устранены, следовательно «блокировка сайта закономерно будет продолжаться», – подчеркивает юрист.

«Становится смешно, когда эти люди называют себя расследователями, юристами. Когда человек делает ошибки на уровне ученика 11 класса или начальных курсов юридического вуза и кичится, что «мы сейчас сделаем проект, который победит «Единую Россию», но допускают в этом проекте элементарные огрехи – это выглядит смешно. Люди должны обратить внимание на это и понять, что Навальный не тот, за кого себя выдает», – подчеркнул Илья Ремесло в комментарии газете ВЗГЛЯД.

Кроме того, он напомнил, что Навальный тратит на содержание персонала своего фонда 40 млн рубелй в год. «За такие деньги немыслимы подобные ошибки уровня юриста-недоучки - тем более в проектах, которыми обещают «победить Единую Россию», – резюмирует юрист.

В другой публикации Ремесло иронически отмечает: «Согласно теореме вероятности о бесконечных обезьянах, абстрактная обезьяна, ударяя случайным образом по клавишам пишущей машинки в течение неограниченного времени, рано или поздно напечатает произведение Шекспира. Так и Навальный когда-то, возможно, сделает грамотно документы на сайте?».

«Ну а я пока подал заявление в Роскомнадзор, кто-то ведь должен повышать юридическую квалификацию Алексея Анатольевича и приближать наступление «Прекрасной России Будущего», – сообщил юрист.