В Белоруссии показали «правильный» вариант гимна для норвежских хоккеистов

Федерация хоккея Белоруссии опубликовала в социальных сетях пост, где показала, как «на самом деле» должен был прозвучать гимн Норвегии во время хоккейного турнира MEСA Hockey Games.

«Показываем, как на самом деле должен был звучать гимн Норвегии norskishockey (Norwegian Ice Hockey Association – прим. ВЗГЛЯД) на турнире MECA Hockey Games», – написала в Twitter Федерация хоккея Белоруссии.

На прикрепленном к посту видео в качестве предложенной от белорусов композиции можно услышать трек Александра Рыбака под названием Fairytale, с которой он выиграл конкурс «Евровидение 2009» в Москве.

Музыкант, певец и скрипач белорусского происхождения Рыбак выступал на «Евровидении» от Норвегии.

Показываем, как на самом деле должен был звучать гимн Норвегии @norskishockey на турнире MECA Hockey Games pic.twitter.com/oitaXHVBR0 — Федерация хоккея Беларуси (@hockey_bel) 18 декабря 2018 г.

Напомним, организаторы хоккейного турнира, где норвежцы разгромили белорусов со счетом 6:1, включили перед матчем вместо гимна Белоруссии песню «Касіў Ясь канюшыну» ансамбля «Песняры».