Белорусским хоккеистам в Норвегии вместо гимна включили хит «Песняров»

Организаторы хоккейного турнира MEСA Hockey Games в норвежском городе Леренскуг включили композицию ансамбля «Песняры» вместо гимна Белоруссии перед матчем сборных двух стран.

Ролик инцидента опубликован на YouTube. На нем белорусские и норвежские спортсмены выстроились в центре ледовой площадки в ожидании государственных гимнов, однако вместо гимна Белоруссии прозвучала песня «Касіў Ясь канюшыну».

Белорусские хоккеисты и болельщики сборной сразу заметили ошибку организаторов. Норвежцы слушали композицию стоя, решив, что это действительно гимн Белоруссии, передает РИА «Новости».

Хоккеистки молодежной сборной России, в которую входят игроки не старше 18 лет, одержали победу над норвежскими сверстницами в матче международного турнира Кубок Куортане, который проходит в Финляндии. Матч завершился со счетом 6:1 в пользу Норвегии.