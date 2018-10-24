Глава МИД Японии решил избегать комментариев о мирном договоре с Россией

Министр иностранных дел Японии Таро Коно объявил о намерении избегать ответов на вопросы о мирном договоре с Россией, чтобы не навредить переговорному процессу.

«Я хотел бы продолжить избегать ответов», – передает ТАСС слова Коно со ссылкой на агентство Киодо.

Он уточнил, что не хотел бы комментариями навредить продолжающемуся переговорному процессу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что не исключает визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию 21 января 2019 года.

В конце октября Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией. В ноябре лидеры двух стран договорились активизировать российско-японские переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года.