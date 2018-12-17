Песков обозначил сроки встречи Путина и Абэ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не исключает визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию 21 января будущего года.

«Такая дата, действительно, фигурирует среди остальных. Вместе с тем пока работа по окончательному согласованию не завершена, мы продолжаем готовиться к этому визиту», – отметил Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что сообщит дату о визите, как только она будет согласована окончательно.

Ранее газета «Санкэй» сообщила, что Абэ приедет в Москву 21 января и проведет встречу на высшем уровне с Путиным. Издание добавило, что глава МИД Японии Таро Коно может приехать 12 января.

В конце октября Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией. В ноябре лидеры двух стран договорились активизировать российско-японские переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года.