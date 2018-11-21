Группа «Сафмар» Гуцериева отреагировала на заявление Запашного о Cirque du Soleil

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18 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 12:36  |  vz.ru
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Кто виноват в провале экономической евроинтеграции Украины

Европе не нужна украинская промышленностьФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Экономическая евроинтеграция вызывает все больше недовольства на Украине. В украинском МИДе признали это полной профанацией. Почему надежды на экономическое чудо обернулись для Украины чудовищным провалом?  Подробности...
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Почему Совбез России взволновала ситуация на Балканах

Борьба за Балканы между Россией и США резко обострилась после крымского кризисаФото: Marko Djurica/Reuters
Как следует из слов пресс-секретаря президента России, Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по довольно неожиданной теме. В центре внимания не Украина и не отношения с США, а ситуация на Балканах. Удивляться, впрочем, нечему: совсем скоро этот регион напомнит, почему его называют «пороховым погребом». Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

«Военная угроза России» является одним из важнейших факторов общественного мнения на УкраинеФото: Лев Федосеев/ТАСС
Президент Украины последние дни как мантру повторяет предупреждение о «скорой масштабной войне с Россией». Ему вторят разнообразные эксперты и политологи. На какие аргументы опираются подобные утверждения, верят ли им украинские обыватели и поможет ли эта пропаганда остаться Порошенко на второй срок? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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«Церковь Порошенко» – это ненависть, хаос и раздор

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мечты получить «равноправную» и «независимую» церковь в статусе патриархата оказались похоронены – если не навсегда, то надолго. Никакой независимости у новой структуры нет и не может быть по трем причинам. Подробности...
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Как предсказываются будущие массовые беспорядки

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Национальные и конфессиональные факторы выступают либо катализатором, либо вектором протеста, но никак не их причиной, как считают многие. Вот почему нам приходится очень внимательно и продуманно говорить и о парижских событиях. Подробности...

Кожемяко развенчал мифы о Приморье

Павел Данилин, политолог
Кому не позавидуешь, так это «диванным аналитикам». Исход выборов в Приморье ставит вопрос об их компетентности. Своими фантазиями они попытались сбить с толку приморского избирателя. В результате вопрос кадровой чистки в экспертном поле встал в полный рост. Подробности...
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          Группа «Сафмар» Гуцериева отреагировала на заявление Запашного о Cirque du Soleil

             18 декабря 2018, 10:56
          Фото: Артем Геодакян/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

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          Промышленно-финансовая группа «Сафмар» назвала слова директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного о строительстве постоянной цирковой площадки для цирка Cirque du Soleil инструментом конкурентной борьбы и пообещала подать в суд.

          «Сафмар» официально заявляет о намерении направить иск в судебные инстанции о защите чести, достоинства и деловой репутации председателя совета директоров ПФГ «Сафмар» в связи с публичными заявлениями генерального директора Большого государственного московского цирка Эдгара Запашного», – говорится в сообщении компании.

          В «Сафмаре сочли заявления Запашного спланированной акцией конкурентов. «Директор цирка, дрессировщик Запашный стал инструментом в конкурентной борьбе. Его заявления направлены на дискредитацию деловой репутации группы и лично ее руководителя. В этой связи «Сафмар» намерена также обратиться в прокуратуру и следственный комитет за защитой своих прав и законных интересов», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

          Запашный в ответ заявил, что если Гуцериев был правильно понят прессой, то ему нужно сразу подавать коллективный иск на многие издания, которые годами анонсируют строительство постоянной цирковой площадки для цирка Cirque du Soleil, и это станет первым стационарным зданием на территории Европы. «Если он видит в моих словах клевету, то он просто обязан разобраться со всеми ведущими изданиями», – сказал Запашный.

          Конфликт генерального директора Большого государственного московского цирка Эдгара Запашного и главы совета директоров группы «Сафмар» Михаила Гуцериева начался после того, как 15 декабря на заседании президентского совета по культуре и искусству Запашный поднял вопрос о строительстве в Сколково «стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil». Он обвинил Гуцериева во вложениях, которые «были бы полезны для российского искусства», а не для зарубежного. При этом президент России Владимир Путин пообещал в ситуации разобраться.

          Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что государство должно поддерживать отечественный цирк, однако неправильно было бы ограничивать работу гастролирующих в России зарубежных цирковых коллективов.

          Группа «Самфар» в ответ заявила, что не планировала строить стационарный центр или цирковую школу для Cirque du Soleil, а слова Запашного назвала «больной фантазией» и «бредом». При этом Гуцериев объявил о решении судиться с Запашным из-за клеветы. Артист в ответ заявил о готовности к диалогу с Гуцериевым.

          Между тем, по данным СМИ, в 2018 году в рамках развития инфраструктуры территории Сколково группа «Сафмар» начала строительство многофункционального концертного зала «Амфион» общей вместимостью 8,5 тыс. зрителей. Срок возведения объекта – 2020 год. Компания и канадский Cirque du Soleil утверждают, что площадка не станет стационарным театром цирка – это будет многофункциональный зал для проведения развлекательных и спортивных мероприятий.


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