Группа «Сафмар» Гуцериева отреагировала на заявление Запашного о Cirque du Soleil

Промышленно-финансовая группа «Сафмар» назвала слова директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного о строительстве постоянной цирковой площадки для цирка Cirque du Soleil инструментом конкурентной борьбы и пообещала подать в суд.

«Сафмар» официально заявляет о намерении направить иск в судебные инстанции о защите чести, достоинства и деловой репутации председателя совета директоров ПФГ «Сафмар» в связи с публичными заявлениями генерального директора Большого государственного московского цирка Эдгара Запашного», – говорится в сообщении компании.

В «Сафмаре сочли заявления Запашного спланированной акцией конкурентов. «Директор цирка, дрессировщик Запашный стал инструментом в конкурентной борьбе. Его заявления направлены на дискредитацию деловой репутации группы и лично ее руководителя. В этой связи «Сафмар» намерена также обратиться в прокуратуру и следственный комитет за защитой своих прав и законных интересов», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Запашный в ответ заявил, что если Гуцериев был правильно понят прессой, то ему нужно сразу подавать коллективный иск на многие издания, которые годами анонсируют строительство постоянной цирковой площадки для цирка Cirque du Soleil, и это станет первым стационарным зданием на территории Европы. «Если он видит в моих словах клевету, то он просто обязан разобраться со всеми ведущими изданиями», – сказал Запашный.

Конфликт генерального директора Большого государственного московского цирка Эдгара Запашного и главы совета директоров группы «Сафмар» Михаила Гуцериева начался после того, как 15 декабря на заседании президентского совета по культуре и искусству Запашный поднял вопрос о строительстве в Сколково «стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil». Он обвинил Гуцериева во вложениях, которые «были бы полезны для российского искусства», а не для зарубежного. При этом президент России Владимир Путин пообещал в ситуации разобраться.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что государство должно поддерживать отечественный цирк, однако неправильно было бы ограничивать работу гастролирующих в России зарубежных цирковых коллективов.

Группа «Самфар» в ответ заявила, что не планировала строить стационарный центр или цирковую школу для Cirque du Soleil, а слова Запашного назвала «больной фантазией» и «бредом». При этом Гуцериев объявил о решении судиться с Запашным из-за клеветы. Артист в ответ заявил о готовности к диалогу с Гуцериевым.

Между тем, по данным СМИ, в 2018 году в рамках развития инфраструктуры территории Сколково группа «Сафмар» начала строительство многофункционального концертного зала «Амфион» общей вместимостью 8,5 тыс. зрителей. Срок возведения объекта – 2020 год. Компания и канадский Cirque du Soleil утверждают, что площадка не станет стационарным театром цирка – это будет многофункциональный зал для проведения развлекательных и спортивных мероприятий.