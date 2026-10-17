В Ницце протестующие начали нападать на магазины и полицию

Протестующие в Ницце начали нападать на магазины и полицию

Tекст: Мария Иванова

В сообщении префектуры говорится о незарегистрированной акции протеста в центре города. Уточняется, что группы людей в масках и черной одежде активно перемещаются в районе проспекта Медсена и вокзала, нападая на магазины и правоохранителей, передает РИА «Новости».

По информации канала BFMTV, изначально акция носила мирный характер, но позже переросла в стычки с полицией.

В субботу во Франции стартовали масштабные протесты против роста цен и экономической политики. Ожидалось участие различных групп, включая ультралевых, школьников, бывших «желтых жилетов» и представителей профсоюзов. МВД Франции сообщало о планах проведения около 500 акций по всей стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.

В тот же день в Париже из-за протестов закрыли несколько станций метро.

Во вторник во французских городах начались столкновения школьников с полицией.