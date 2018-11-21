Запашный заявил о готовности к диалогу с Гуцериевым

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный, раскритиковавший строительство в Сколково площадки канадского цирка Cirque du Soleil, заявил о готовности к диалогу с главой совета директоров группы «Сафмар» Михаилом Гуцериевым.

«Я готов в любое время встретиться с вами, пожать вам руку прежде всего за большое количество хороших дел, которые вы сделали в своей жизни, может быть, обнулиться и действительно делать что-то хорошее», — сказал Запашный в видеоролике, размещенном в Instagram.

Он отметил, что не против проходящих в России гастролей канадского Cirque du Soleil. «Ни одного плохого интервью против них никогда ни один руководитель цирковых компаний себе не позволил, а вот постоянно базироваться у нас – это уже неправильно, и я рад тому, что наш президент разделил это мнение со мной», – добавил артист.

Конфликт Запашного и Гуцериева начался после того, как в субботу на заседании президентского совета по культуре и искусству Запашный поднял вопрос об открытии в 2019 году стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil, обвинив Гуцериева во вложениях, которые «были бы полезны для российского искусства», а не для зарубежного. При этом президент России Владимир Путин пообещал в ситуации разобраться.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что государство должно поддерживать отечественный цирк, однако неправильно было бы ограничивать работу гастролирующих в России зарубежных цирковых коллективов.

Группа «Самфар» в ответ заявила, что не планировала строить ни стационарный центр, ни цирковую школу для Cirque du Soleil, а слова директора Большого театра назвала «больной фантазией» и «бредом». При этом Гуцериев объявил о решении судиться с Запашным. Он рассчитывает доказать, что заявления директора Большого московского цирка о вложении группы «Сафмар» в Cirque du Soleil и планах открыть для него площадку в России являются клеветой.