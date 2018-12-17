Песков прокомментировал строительство площадки Cirque du Soleil в Москве

Государство должно поддерживать отечественный цирк, но ограничивать работу гастролирующих в России зарубежных цирковых коллективов было бы неправильно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя строительство в Сколково площадки канадского цирка Cirque du Soleil.

«Конечно, это все-таки вопрос компаний. Говорить о том, что государство должно поддерживать наш отечественный цирк, – абсолютно правильно. И Запашные, кстати, будучи руководителями нашего циркового цеха, очень много для этого делают, их усилия заслуживают очень высокой оценки», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В то же время он назвал неверными заявления о том, что «государство должно создавать абсолютно тепличные условия для нашего цирка и каким-то образом ограничивать работу цирковых коллективов, гастролирующих здесь, из других стран».

Тем более, подчеркнул он, «это не является прерогативой Кремля – указывать, кому куда инвестировать». «Это все должно быть процессом компаний или, говоря этим сухим языком, хозяйствующих субъектов. Поэтому, безусловно, мы не можем в какие-то, скажем так, обмены репликами здесь вмешиваться», – заявил представитель Кремля.

Напомним, в субботу на заседании президентского совета по культуре и искусству директор Большого московского цирка Эдгард Запашный поднял вопрос об открытии в Сколково в 2019 году стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil. Президент Владимир Путин в ответ пообещал разобраться в этой ситуации, отметив, что «распахивать ворота так уж не стоит». В Cirque du Soleil в ответ отметили, что площадка строится под многофункциональный зал для проведения развлекательных и спортивных мероприятий, а не под стационарный театр канадского цирка. Запашный парировал, что это не означает, что цирк не будет основным пользователем площадки, передает ТАСС.