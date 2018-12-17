Гуцериев решил подать в суд на Запашного за клевету

Глава совета директоров группы «Сафмар» Михаил Гуцериев собрался судиться с директором Большого московского цирка и дрессировщиком Эдгардом Запашным из-за клеветы.

«Когда я увидел, что он на уровне президента, известных, выдающихся людей нагло, бессовестно врет... Я хочу поставить этого хама на место – и я начал с ним вести борьбу – то есть общественности рассказать правду. А на него, конечно, я подам в суд, именно за клевету. Потому что киноконцертный зал «Амфион» - это обыкновенный киноконцертный зал, как «Олимпийский», с которым заключены договора в аренду. Сейчас ведем переговоры, du Soleil подписал с нами договор о том, что в год шесть недель, по-моему, будет его арендовать. Запашный просто боится конкуренции, просто знает, что du Soleil имеет спрос, просто не хочет, чтобы кто-то приезжал в Россию», – заявил Гуцериев в интервью.

Он сообщил, что переговоры ведутся также с компанией UFC, занимающейся турнирами смешанных единоборств. А Запашный, по словам Гуцериева, за помощью и поддержкой российского цирка к нему не обращался, пишет «Коммерсант».

«Он обращался в Instagram. «Есть ли у вас, господин Гуцериев, совесть?» Так обращаются к людям? Я его в жизни не видел, я не знаю, кто это такой вообще. Ко мне никогда никто не обращался. Вот он врет, что он ко мне обращался. Пусть покажет письмо, пусть покажет мой ответ. Я первый раз такое вижу. На пустом месте люди, которые друг друга не знают, создал проблему себе, мне. Это чистая зависть и конкуренция, что в условиях кризиса мы сдаем объект за объектом», – пояснил свою позицию Гуцериев.

Ранее Запашный заявлял, что призывает главу совета директоров «Сафмара» к совместной встрече. По словам директора Большого театра, никакой реакции на эти запросы не поступило, а «как эта информация дошла до президента, вдруг решили обвинить во лжи».

Напомним, в субботу на заседании президентского совета по культуре и искусству Запашный поднял вопрос об открытии в 2019 году стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil, обвинив Гуцериева во вложенияъ, которые «были бы полезны для российского искусства», а не для зарубежного. При этом президент России Владимир Путин пообещал в ситуации разобраться.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что государство должно поддерживать отечественный цирк, однако неправильно было бы ограничивать работу гастролирующих в России зарубежных цирковых коллективов.

Группа «Самфар» в ответ заявила, что не планировала строить ни стационарный центр, ни цирковую школу для Cirque du Soleil, а слова директора Большого театра назвала «больной фантазией» и «бредом».