Еще одну семью с онкобольными детьми могут выселить из квартиры в Москве

Жильцы еще одного дома на юге Москвы пытаются выселить семью с онкобольными детьми, приехавшими в столицу на лечение.

Обратившиеся к участковому жильцы дома объяснили необходимость выселения тем, что семья якобы проживает в квартире незаконно. При этом соседи заявляют, что не имеют к детям претензий и выяснять отношения намерены лишь с собственником, который сдает квартиру и якобы уходит от налогов.

В настоящее время проводится проверка, а арендовавший жилье фонд занялся подбором новой квартиры для семьи.

«Уезжать нам нельзя, у нас большой риск рецидива, нам вот сделали регистрацию, так что мы почти москвичи, но радоваться рано», – рассказала мать ребенка порталу «Москва 24».

Это не первый подобный случай. В начале декабря жительница одного из домов в Москве начала собирать подписи против того, чтобы родители онкобольных детей, которые проходят лечение в центре имени Рогачева, снимали квартиру в их подъезде. По ее словам, такие дети являются «рассадником инфекций». Генпрокуратура усмотрела в случившемся признаки дискриминации онкобольных детей и начала проверку по данному факту.