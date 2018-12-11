В Генпрокуратуре отреагировали на скандал с выселением онкобольных детей

Прокуратура усмотрела признаки дискриминации онкобольных детей, за выселение которых из квартиры в Москве собирают подписи, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Куренной заявил, что в данный момент ситуация «выглядит как дискриминация детей по признаку, что они больны таким заболеванием», передает ТАСС.

Он уточнил, что речь идет о неофициальных результатах прокурорской проверки, которая еще продолжается.

Ранее во вторник сообщалось, что прокуратура намерена проверить попытку жильцов дома в Москве не допустить заселения онкобольных детей.

Напомним, в СМИ появились сообщения о том, жительница одного из домов в Москве собирает подписи против того, чтобы родители онкобольных детей, проходящих лечение в центре им. Рогачева, снимали квартиру в их подъезде.

По ее мнению, эти дети являются «рассадником инфекций», а рак – это якобы заразное заболевание.

Директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, профессор Галина Новичкова, комментируя ситуацию, заявила, что позиция этой женщины может нанести ребенку серьезную психологическую травму.