Врач отреагировала на заявление москвички о «заразных» онкобольных детях

Позиция жительницы Москвы, которая решила выселить семью онкобольного ребенка из дома из-за боязни заразиться, может нанести ребенку серьезную психологическую травму, считает директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, профессор Галина Новичкова.

«Такая позиция – это иллюстрация абсолютной безграмотности. И к сожалению, мы сталкиваемся с подобным не в первый раз… Говоря о том, что заболевание инфекционное, эта инициативная группа ведет себя безграмотно», — рассказала передает РИА «Новости» Новичкова.

Он добавила, что позиция москвички наносит психологическую травму ребенку и его семье и напомнила, что в такой ситуации может оказаться каждый.

Ранее на сайте takiedela.ru появилась информация, что жительница одного из домов в Москве собирает подписи против того, чтобы родители онкобольных детей, которые проходят лечение в центре имени Рогачева, снимали квартиру в их подъезде, заявляя о «рассаднике инфекций» и о том, что рак якобы является заразным заболеванием.