Прокуратура проверит попытку жильцов дома в Москве не допустить заселения онкобольных детей

Прокуратура Москвы начала проверку по сообщениям в СМИ в отношении жильцов одного из многоквартирных домов, которые попытались ограничить проживание рядом с ними онкобольных подростков.

«В связи с сообщениями ряда СМИ о попытке жильцов одного из многоквартирных домов в столице ограничить проживание в их доме несовершеннолетних, страдающих онкологическими заболеваниями, Черемушкинской межрайонной прокуратурой города Москвы организована проверка исполнения федерального законодательства», – сообщается на сайте прокуратуры.

Прокуратура во время проверки оценит законность действий инициаторов публичной постановки вопроса о недопустимости проживания больных детей в многоквартирном доме. Их подозревают в нарушении прав несовершеннолетних и запрета на дискриминацию граждан в зависимости от их имущественного, семейного, социального положения, возраста, места жительства.

При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в СМИ появилась информация, что жительница одного из домов в Москве собирает подписи против того, чтобы родители онкобольных детей, которые проходят лечение в центре имени Рогачева, снимали квартиру в их подъезде. Она заявила, что эти дети являются «рассадником инфекций», а рак – это якобы заразное заболевание.

Директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, профессор Галина Новичкова заявила, что позиция этой жительницы может нанести ребенку серьезную психологическую травму.