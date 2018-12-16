Порошенко назвал условие продления военного положения на Украине

Украина не будет продлевать режим военного положения, если со стороны России не будет «открытой агрессии», заявил украинский президент Петр Порошенко.

«Военное положение не будет продолжено, если не будет широкомасштабной агрессии войск России на территорию Украины за пределами линии разграничения в Донбассе и на административной границе с Крымом», – цитирует Порошенко ТАСС.

Он добавил, что после окончания срока военного положения, в стране стартует избирательная кампания.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.

В пятницу в ДНР сообщали о приведении воинских частей в боевую готовность в связи с данными о готовящемся наступлении со стороны ВСУ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Киев в ближайшие дни может устроить военную провокацию на линии соприкосновения в Донбассе.

Напомним, после провокации Киева в Черном море, еще больше обострившей отношения между Россией и Украиной, 29 ноября в 10 украинских областях, в частности в Луганской и Донецкой, введено военное положение сроком на 30 дней. При этом большинство украинцев выступили против военного положения.