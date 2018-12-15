Участковый подорвался на снаряде времен ВОВ в Москве

На трассе в Подмосковье взорвался снаряд времен Великой отечественной войны, в результате чего участковый получил серьезные травмы.

«В ходе предварительной проверки установлено, что полицейский нашел предмет, похожий на боеприпас времен ВОВ, который сдетонировал, в результате чего сотрудник полиции получил телесные повреждения», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Боеприпас взорвался автотрассе А-108 между Воскресенском и Куровским.

В результате участковому, которые находился там в свободное от службы время, оторвало кисти рук и травмировало лицо.

Мужчина госпитализирован.