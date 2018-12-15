У прокуратуры Австрии не нашлось доказательств вины российских биатлонистов

Австрийской прокуратурой не представлено никаких доказательств вины российских биатлонистов, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Доверенный адвокат посольства встретился в Вене с представителями прокуратуры, передает ТАСС.

В посольстве подчеркнули, что «действует презумпция невиновности». Команду по биатлону не ограничивают в передвижении.