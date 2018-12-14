Названо место проведения большой пресс-конференции Путина

Глава российского государства Владимир Путин проведет большую ежегодную пресс-конференцию в московском Центре международной торговли, сказано в аккредитационном сообщении.

Указывается, что в центре будет доступен бесплатный Wi-Fi, на первом этаже будет работать буфет, передает РИА «Новости».

Сотрудников СМИ, которые собираются привлечь внимание Путина плакатами, просят ограничиться форматом A3, чтобы не мешать фото- и видеосъемке.