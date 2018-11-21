Выяснение отношений между Мэй и Юнкером попало на видео

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед главным заседанием саммита ЕС попыталась выяснить отношения с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, который якобы позволил себе некорректные высказывания в ее адрес.

Видеозапись переговоров была опубликована, однако самого диалога политиков слышно не было, передает Первый канал.

Телеканал сообщил, что британские СМИ смогли расшифровать сказанное героями видео по губам. По этим данным, диалог был такой:

Тереза Мэй: «Как вы меня назвали? Вы назвали меня мутной! Да, вы так сказали. Мутная. Мутная. Да, вы так сказали».

Жан-Клод Юнкер: «Нет, я этого не делал. Не делал».

Ранее в пятницу Мэй обратилась к лидерам ЕС с просьбой об уступке для Brexit, однако Юнкер, комментируя ее слова, заявил, что «пересмотра сделки не будет».

ЕС исключил вероятность дальнейших переговоров по поводу выхода Великобритании из союза.