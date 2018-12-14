Набиуллина сообщила о рисках закрепления инфляции выше 4%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о факторах, которые могут привести к закреплению инфляции на уровне выше целевых 4%.

«Повышенные инфляционные ожидания могут изменить потребительское поведение, уменьшить стимулы к сбережениям. В этих условиях у предприятий появится возможность повышать отпускные цены даже тогда, когда действие разовых факторов закончится», – цитирует Набиуллину ТАСС.

По ее словам, это может привести к тому, что инфляционное давление будет нарастать, и инфляция может на долгое время закрепиться на уровне «значительно выше» целевых 4%.

Ранее в пятницу Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 7,75% годовых, чтобы, в частности ограничить инфляционные риски, которые остаются на повышенном уровне.

В ноябре в Минэкономразвития отмечали, что при условии сохранения нынешнего курса рубля инфляция в России в 2018 году составит 3,7-3,8%.