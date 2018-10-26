Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 7,75% годовых.

«Совет директоров Банка России 14 декабря 2018 года принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75% годовых», – говорится в сообщении на сайте Банка России.

В регуляторе пояснили, что принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте.

«Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС. Повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России», – отметили в ЦБ.

Там также спрогнозировали годовую инфляцию в интервале 5-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.

ЦБ в 2018 году снижал ключевую ставку дважды – в феврале и марте, по 0,25 процентного пункта, взяв паузу на несколько месяцев. В сентябре впервые с 2014 года регулятор принял решение о повышении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Этот шаг был сделан на фоне резкого ослабления курса рубля, возросших инфляционных рисков и санкционного давления.