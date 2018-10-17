ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Центробанка принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

«Совет директоров Банка России 26 октября 2018 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых», – говорится в сообщении на сайте ЦБ.

В регуляторе отметили, что с предыдущего заседания Совета директоров ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась. При этом проинфляционные риски остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Кроме того, сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий.

Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.

С начала года ЦБ снижал ключевую ставку дважды – в феврале и марте, по 0,25 процентного пункта, взяв паузу на несколько месяцев. В сентябре впервые с 2014 года регулятор принял решение о повышении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Этот шаг был сделан на фоне резкого ослабления курса рубля, возросших инфляционных рисков и санкционного давления.