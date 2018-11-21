Захарова отреагировала на сообщения о «ядерной бомбе в Крыму»

Заявления о якобы попытках России обвинить Украину в стремлении доставить ядерную бомбу в Крым являются фейком, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Что касается измышлений про «ядерную бомбу в Крыму», то оставим их на совести Кинга, который, очевидно, переживает свое скорое расставание с ЕС и со своим нынешним постом. Сложно понять, почему у человека этот выброс фейка», – приводит слова Захаровой Twitter МИДа.

Ранее британский комиссар ЕС по безопасности Джулиан Кинг заявлял, что российские власти готовились к захвату трех украинских кораблей в Азовском море, проводя «кампанию по дезинформации» – в частности, распространяя информацию о том, что Украина «заразила море холерой» и что британские и украинские секретные службы «пытались доставить ядерную бомбу в Крым».

В понедельник стало известно, что ВСУ засекретили информацию о провокации, проведенной у Керченского пролива 25 ноября, в результате которой было задержано два бронекатера и один буксир ВМС Украины.