Еврокомиссар: Россия с помощью фейков готовила почву для захвата украинских кораблей

Российские власти в течение года проводили «кампанию по дезинформации», чтобы подготовить общественное мнение к захвату трех украинских кораблей в Азовском море, заявил британский комиссар ЕС по безопасности Джулиан Кинг.

Он заявил, что в «фейковых новостях», которые распространялись «более года», якобы говорилось о том, что Украина «заразила море холерой» и что британские и украинские секретные службы «пытались доставить ядерную бомбу в Крым», сообщает Guardian.

По словам дипломата, «кампанию по дезинформации» обнаружило подразделение Восточной комиссии Еврокомиссии, ответственное за обнаружение систем дезинформирования.

«Если вы думаете, что этот инцидент произошел из ниоткуда, вы ошибаетесь», – заявил Кинг перед аудиторией в Брюсселе.

«Кампания по дезинформации началась гораздо раньше, более года назад, когда российские СМИ начали заявлять о том, что киевские власти занимаются дноуглубительными работами на морском дне в Азовском море, готовясь к прибытию флота НАТО», – добавил Кинг.

По его словам, все эти сообщения были лживыми. Так, «сообщения в российских СМИ» о том, что США якобы планируют спровоцировать столкновения, утверждает Кинг, «основаны на видеоигре, которую, по словам бывшего российского солдата, видели 15 лет назад».

«Затем теории заговора были поставлены на ступеньку выше – российские СМИ сообщили, что британские и украинские спецслужбы пытались доставить ядерную бомбу на недавно построенный мост, чтобы взорвать его», – заявил Кинг.

Отметим, что, по крайней мере, сообщения о том, что Украина ведет дноуглубительные работы, не было фейком – об этом говорилось вполне официально, в том числе на украинских сайтах. Версия о том, что это нужно для НАТО, не получила серьезного распространения. Более того, идею об отправке кораблей в Азовское море как раз высказывали эксперты на Украине и в США.

Не было и каких-либо сообщений о «ядерной бомбе для Крымского моста». Напротив, предложение взорвать мост поступило от одного из американских журналов.

Публикации о заражении Азовского моря холерой были, но они в том числе и опровергались официальными российскими СМИ.

Между тем, в понедельник стало известно, что ВСУ засекретили информацию о провокации, проведенной у Керченского пролива 25 ноября, в результате которой было задержано два бронекатера и один буксир ВМС Украины.