Шойгу заявил о создании рабочей группы по ВТС с Индией

Министр обороны России Шойгу сообщил, что по военному сотрудничеству России и Индии создана рабочая группа в российско-индийской межправительственной комиссии.

«Проведена большая работа по изменению структуры межправительственной комиссии. В частности, в ее состав включена отдельная рабочая группа по военному сотрудничеству. Сегодня подпишем соответствующее соглашение», – сказал Шойгу, передает ТАСС.

Глава ведомства пояснил, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Дели является основой стратегического двустороннего партнерства. Он заметил, что это подтверждается недавними оружейными контрактами, заключенными в условиях внешнего противодействия.

«Несмотря на давление со стороны отдельных государств, подписан большой пакет документов и знаковых контрактов на поставку зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и строительство фрегатов проекта 11356», – подчеркнул Шойгу.

Министр добавил, что важной составляющей сотрудничества между Индией и Россией являются контакты по линии оборонных ведомств.

Шойгу представил коллегам из Индии российских делегатов, включая заместителя министра обороны генерал-полковника Александра Фомина, замглавы Минпромторга Олега Рязанцева, директора Федеральной службы по ВТС Дмитрия Шугаева, генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева и т.д.

Ранее сообщалось, что руководитель штаба ВМС Индии Сунил Ланба захотел отправить своих офицеров на обучение в Россию.