После нападения на силовиков в Назрани возбуждено дело

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по факту нападения на силовиков в одном из торговых центров Назрани, сообщает региональное СУ СК.

По данным следствия, «в помещении торгового цента «Ковчег» в Назрани двое неустановленных лиц, вооруженных огнестрельным оружием, а также гранатой РГД, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, проводившим оперативно-розыскные мероприятия», передает РИА «Новости».

В результате взрыва гранаты двое силовиков и нападавшие получили ранения. Сотрудники правоохранительных органов были госпитализированы, злоумышленники скончались на месте.

После в ходе осмотра места ЧП были обнаружены и изъяты «сигнальный пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами калибра 9 мм, металлические фрагменты, гильзы».

«По предварительным данным, подозреваемыми являются 24- и 31-летний жители республики», – отмечает СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» УК, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел накануне, 12 декабря. Сообщалось, что личности людей, устроивших взрыв в Назрани, уже установлены.