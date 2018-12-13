Появилось видео наезда 15-летней девушки на инспектора ДПС в Челябинске

В Сети появилось видео с регистратора, на котором зафиксирован момент наезда 15-летней школьницы на инспекторов ДПС, который в полиции пытались затем скрыть.

На записи видно, как сотрудник ДПС переходит дорогу, затем появляется свет от фар. В следующий момент машина сбивает полицейского, к которому подбегает напарник.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту получения травм сотрудником ДПС.

«По предварительным данным, в ночное время 17 ноября 2018 года 15-летняя местная жительница, находившаяся за управлением легкового автомобиля, совершила наезд на сотрудника ДПС на автодороге «Меридиан» в Калининском районе областного центра», – сообщили в управление СК по Челябинской области.

После установления всех обстоятельств и оценки действий полицейских, не зафиксировавших происшествие в установленном порядке, будет принято процессуальное решение.

Во вторник прокуратура подтвердила, что полицейские скрыли факт ДТП, при котором 15-летняя школьница, якобы находившаяся в нетрезвом виде, на автомобиле Mercedes сбила двух инспекторов ГИБДД.

По данным источников, девушка является дочерью «влиятельных фигур города». Семья забрала разбитый автомобиль на эвакуаторе, а полицейским, знавшим о ДТП, якобы отдали приказ молчать.