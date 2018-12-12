Прокуратура настаивает на возбуждении дела против скрывших ДТП полицейских

В Челябинской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении скрывших ДТП сотрудников ГИБДД, при том, что сами полицейские оказались пострадавшей стороной в аварии.

Выяснилось, что руководство по какой-то причине намеревалось утаить инцидент, произошедший в ноябре.

15-летняя школьница, находившаяся, по сообщениям в соцсетях, в нетрезвом виде, на автомобиле Mercedes сбила двух инспекторов ГИБДД. Одному из них помощь врачей не понадобилась, второй получил более тяжелые травмы. При этом полицейский обратился к медикам только после того, как переоделся в гражданскую одежду, и не сообщил, что служит в правоохранительных органах. После того как информация об этом инциденте попала в СМИ, в МВД начали служебную проверку. Прокуратура подтвердила факт сокрытия ДТП и направила результаты проверки в Следственный комитет, сообщает RT.

Решается вопрос о возбуждении в отношении нескольких полицейских уголовного дела.

Ранее сообщалось, что об инциденте, произошедшем в конце ноября, стало известно лишь несколько дней назад. По словам анонима, за рулем «под воздействием наркотических средств и алкогольных напитков» находилась несовершеннолетняя. 15-летняя девушка-водитель и ее пассажир, выбравшись из машины, попытались скрыться, но прибывшие на место аварии коллеги сбитых полицейских задержали подростков, сообщается в соцсетях.

Источник отметил, что девушка оказалась дочерью «влиятельных фигур города», за ней на элитном внедорожнике Audi Q7 приехала мама. Разбитый автомобиль семья забрала на эвакуаторе. Всем полицейским, знавшим о ДТП, якобы отдали приказ молчать о произошедшем.

Ранее газета ВЗГЛЯД опубликовала видео наезда автомобиля на трех подростков в Бронницах.