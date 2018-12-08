В Челябинске попытались скрыть обстоятельства ДТП с участием 15-летней девушки

В полиции Челябинска выявили попытку скрыть обстоятельства ДТП с участием 15-летней девушки на автомобиле Mercedes, в котором пострадал сотрудник ДПС.

В Калининском районе Челябинска 17 ноября автомобиль Mercedes-Benz наехал на стоящий автомобиль Лифан. Затем тот же автомобиль сбил дорожный знак «Объезд препятствия», сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

За рулем оказалась 15-летняя девушка, находившаяся в состоянии алкогольного поьянения. Материалы по ДТП были оформлены в установленном законом порядке.

В полиции отметили, что инспектор ДПС получил травмы при остановке автомобиля. Ему оказали разовую медпомощь.

В полиции начали служебную проверку. «Выявлен факт попытки укрытия чрезвычайного происшествия с личным составом со стороны одного из должностных лиц из числа руководства городского полка ДПС. В настоящее время, на период проведения проверки, полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей», – говорится в сообщении.

Материалы проверки будут переданы в следственный отдел по Калининскому району Челябинска СКР по Челябинской области для принятия процессуального решения.