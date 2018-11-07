В Сети появилось видео наезда машины на трех подростков под Москвой

В интернете опубликовали видео наезда автомобиля на трех подростков, которые гуляли в подмосковных Бронницах.

Как сообщает РенТВ, дети кричали от боли. В результате наезда иномарки один из подростков получил серьезные травмы. Двум другим удалось оказать помощь на месте.

Пресс-служба МВД по Московской области подтвердила факт ДТП. В ведомстве сказали, что инцидент случился на площади Тимофеева.

«Двум пострадавшим пешеходам была оказана помощь на месте, после чего они были отпущены на амбулаторное лечение. По факту инцидента проводится проверка», – прокомментировала пресс-служба.