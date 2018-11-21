Ту-160 выполнили 10-часовой полет над Карибским морем

В ходе визита делегации ВКС России в Венесуэлу самолеты Ту-160 выполнили полет длительностью около 10 часов над акваторией Карибского моря, сообщает Минобороны России.

На отдельных этапах маршрута Ту-160 сопровождались истребителями Су-30 и F-16 Венесуэлы, отрабатывалось взаимодействие в воздухе.

Полет осуществлен в строгом соответствии с международными правилами, передает РИА «Новости».

Как заверил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, «самолеты прилетают и будут прилетать», чтобы «группы военных из других стран» могли «делиться» опытом с Венесуэлой, передает ТАСС.