Цена реверсного газа для Украины достигла рекордного уровня

Стоимость импортируемого Украиной реверсного газа из европейских стран достигла в ноябре рекордных 339,21 доллара за 1 тыс. кубометров, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) Украины.

«ГФС рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября, которая составляет 9471,93 гривны, или 339,21 доллара, за 1 тыс. кубометров», – отметили в ведомстве, передает ТАСС.

В октябре стоимость закупок топлива составила 323,44 доллара за 1 тыс. кубометров, а в сентябре – 304,36 доллара. При этом в апреле Киев покупал газ за рубежом по 310,8 доллара за 1 тыс. кубометров, а в феврале – за 261,1 доллара.

В октябре украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил, что украинские власти врут своим гражданам, говоря, что «слезли с российской газовой иглы», и заставляют их переплачивать за голубое топливо.

Правительство Украины в середине октября в очередной раз приняло решение о повышении с 1 ноября 2018 года цен на газ для жителей на 23,5% ради соглашения с МВФ о новых траншах.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти своим решением по цене на газ бросили украинцев в «рабство» МВФ. А спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что повышения тарифов на газ избежать нельзя и посоветовал смириться с этим.