Киев обвинили в газовом обмане украинцев

Украинские власти врут своим гражданам, говоря, что «слезли с российской газовой иглы», и заставляют их переплачивать за голубое топливо, заявил украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

«Нам говорят, что мы только слезли с «российской газовой иглы» и уже два года закупаем газ в Европе, – это полуправда, потому что мы покупаем российский газ через Европу, то есть реверсным путем», – сообщил он в эфире телеканала NewsOne.

По словам Спивака, Украина добывает около 19 млрд кубометров газа в год, а население страны потребляет лишь 17 из них, при этом переплачивая в шесть-восемь раз. Политик уверен, что это «афера» компании Нафтогаз, которая берет «украинский газ, российский газ, «бодяжит» его и получает с этого сверхприбыль».

«Если мы поднимаем цену не для украинского газа, то вопрос: куда он сейчас идет? Если подняли для европейского газа, то это ложь, потому что ни в одном европейском контракте об этом речи не идет», – заявил Спивак.

Правительство Украины в середине октября в очередной раз приняло решение о повышении с 1 ноября 2018 года цен на газ для жителей на 23,5% ради соглашения с МВФ о новых траншах.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти своим решением по цене на газ бросили украинцев в «рабство» МВФ. А спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что повышения тарифов на газ избежать нельзя и посоветовал смириться с этим.