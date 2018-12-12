Евродепутат похвастался рекордом по бегу с места стрельбы в Страсбурге

Депутат Европейского парламента от греческой партии «Новая демократия» Йоргос Кирцос оказался на рождественской ярмарке в Страсбурге во время стрельбы; он признался, что, услышав выстрелы, «установил рекорд по бегу».

«Я установил рекорд по бегу, чтобы спастись. Я был на площади Клебер, когда услышал выстрелы. Я гулял по рождественской ярмарке, и на улицах было много людей», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на газету «Этнос».

«Я побежал, свернул на боковую улицу, чтобы ускользнуть, и внезапно услышал еще выстрелы», – рассказал он, добавив, что сразу после стрельбы на улицах появились автомобили полиции, правоохранители предупреждали людей о необходимости найти безопасное место и укрыться там.

Напомним, вечером вторника во французском городе Страсбург рядом с рождественским рынком произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, еще 12 пострадали (шесть человек, по последним данным, находятся в критическом состоянии). Нападавший пустился в бега. Его личность установили: это 29-летний уроженец Страсбурга, ранее судимый за вооруженное нападение и приговоренный к тюрьме. Он также был известен германским правоохранительным органам. Выяснилось, что с места происшествия стрелок сбежал на угнанном такси.

Утром вторника подозреваемого должны были задержать, однако, как пишут французские СМИ, «его не оказалось дома». При этом во время обысков по месту его проживания обнаружили гранаты.

Власти Франции рассматривают произошедшее как теракт. Жителей Страсбурга просят не покидать дома. Остановлена работа городского транспорта. После стрельбы в Страсбурге будут запрещены все манифестации в департаменте Нижний Рейн на северо-востоке страны.